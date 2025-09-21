“Me lo dijo 80 veces”: Así preparó Alexis Sánchez su primer gol en el Sevilla - Chilevisión

Alexis Sánchez marcó este sábado su primer gol en el club Sevilla FC, lo cual le otorgó el triunfo como visitante por 2-1 ante el Alavés por la quinta fecha de LaLiga de España.

El delantero chileno inició en la banca en lo que fue su segundo encuentro con el conjunto andaluz, pero la temprana lesión de Alfonso González obligó a su ingreso al campo a los 14 minutos de juego. Luego del partido en Vitoria, el defensor español José Ángel Carmona, autor de la asistencia para el gol de AS10, declaró ante los micrófonos del club que la jugada fue planeada.

Carmona comenzó indicando: “Sí, sí, lo habíamos hablado antes. Me lo dijo (Alexis Sánchez) como 80 veces: ‘Búscame, búscame que voy a estar ahí’. Y, al final, era verdad. ¡Ahí estaba el tío!“.

“Estoy muy contento por él, porque entrena como el que más, siempre busca lo mejor para todos y sé que ha sido un gol importante para él”, agregó.

Por otra parte, Sánchez también dio a conocer sus conversaciones previas con el canterano: "La verdad es que sí, de verdad que José me dio un muy buen pase. Se lo había dicho muchas veces: ‘Si sales de la de la marca, métela al primer palo, que yo aparezco“.

“Se lo venía diciendo siempre desde el primer tiempo y esta vez salió bien”, finalizó el chileno.

Hay que recordar que El Niño Maravilla fue blanco de críticas luego de que pusieran en duda su capacidad para mantenerse en la élite europea debido a que en diciembre cumplirá 37 años.

Próximo partido de Alexis Sánchez junto a Sevilla

El próximo martes 23 de septiembre, Sevilla FC enfrentará a Villarreal en el Ramón Sánchez-Pizjuán a las 16:30 horas de Chile.