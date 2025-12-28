Costa de Marfil vs Camerún: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Copa Africana - Chilevisión

Este domingo las selecciones de Costa de Marfil y Camerún se enfrentarán por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Africana de Naciones.

Ambas selecciones llegan con el ánimo en alto tras imponerse en la primera fecha y compartir el liderato del grupo F, con tres puntos cada una, lo que convierte el duelo de hoy en clave para encaminar la clasificación.

Costa de Marfil debutó con una victoria frente a Mozambique en Marrakech, gracias a un gol de Amad Diallo, jugador del Manchester United. Camerún, en tanto, superó a Gabón en Agadir con un tanto de Karl Eyong, resultado que también lo dejó en la parte alta de la tabla.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Costa de Marfil y Camerún ?

El partido de Costa de Marfil y Camerún , válido por la fecha 2° de la Copa Africana de Naciones, será transmitido en vivo y online por Claro Sports.

Esta señal emitirá gratis el trascendental duelo en sus plataformas digitales, incluyendo su canal de YouTube.

Hora del partido entre Costa de Marfil y Camerún por la Copa Africana de Naciones

El compromiso entre estas dos selecciones inicia a las 17:00 horas de Chile de este domingo 28 de diciembre.

El escenario es el Gran Estadio de Marrakech de Marruecos, país que es sede de todo el certamen internacionales.