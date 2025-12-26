Egipto vence a Sudáfrica en polémico partido y avanza de ronda en la Copa Africana - Chilevisión

Egipto se convirtió en el primer clasificado a octavos de final de la Copa Africana de Naciones, luego de vencer 1-0 a Sudáfrica este viernes.

Los Faraones ganaron un polémico encuentro por el Grupo B, imponiéndose con el tanto de Mohamed Salah de penal a los 45 minutos del primer tiempo.

Precisamente, el tanto llegó por manotazo de Khuliso Mudau sobre el delantero del Liverpool que fue cobrado a instancias del VAR, desatando la molestia de los Bafana Bafana.

Al cierre del primer lapso, el lateral Mohamed Hany fue expulsado y obligó a su equipo a aguantar la ventaja con un futbolista menos en el complemento.

La principal controversia del duelo se dio a los 86', con el árbitro ignorando una mano de Yasser Ibrahim que se llegó a revisar en la tecnología, desatando la molestia del conjunto que vistió de amarilla.

Con este resultado, los egipcios llegaron a los 6 puntos y aseguraron su cupo en la próxima ronda, mientras que Sudáfrica se quedó en tres unidades a falta de una fecha.

¿Cuándo vuelven a jugar Egipto y Sudáfrica por la Copa Africana?

En la última jornada de la fase de grupos, Egipto se enfrentará a Angola el lunes 29 de diciembre a partir de las 13:00 horas.

Por su parte, Sudáfrica se medirá a Zimbabue a la misma hora en un duelo crucial.