Egipto vence a Sudáfrica en polémico partido y avanza de ronda en la Copa Africana - Chilevisión

El solitario gol de Mohamed Salah le permitió a Los Faraones asegurar su cupo en la próxima ronda. Los Bafana Bafana protestaron por un penal que no fue cobrado en el cierre del duelo.
Viernes 26 de diciembre de 2025 | 15:04
Egipto se convirtió en el primer clasificado a octavos de final de la Copa Africana de Naciones, luego de vencer 1-0 a Sudáfrica este viernes.
Los Faraones ganaron un polémico encuentro por el Grupo B, imponiéndose con el tanto de Mohamed Salah de penal a los 45 minutos del primer tiempo.
Precisamente, el tanto llegó por manotazo de Khuliso Mudau sobre el delantero del Liverpool que fue cobrado a instancias del VAR, desatando la molestia de los Bafana Bafana.
Al cierre del primer lapso, el lateral Mohamed Hany fue expulsado y obligó a su equipo a aguantar la ventaja con un futbolista menos en el complemento.
La principal controversia del duelo se dio a los 86', con el árbitro ignorando una mano de Yasser Ibrahim que se llegó a revisar en la tecnología, desatando la molestia del conjunto que vistió de amarilla.
Con este resultado, los egipcios llegaron a los 6 puntos y aseguraron su cupo en la próxima ronda, mientras que Sudáfrica se quedó en tres unidades a falta de una fecha.
En la última jornada de la fase de grupos, Egipto se enfrentará a Angola el lunes 29 de diciembre a partir de las 13:00 horas.
Por su parte, Sudáfrica se medirá a Zimbabue a la misma hora en un duelo crucial.