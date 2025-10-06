El festejo no sirvió de nada: Egipto quedó oficialmente eliminado del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Pese a su agónico triunfo contra La Roja en el cierre del Grupo A, los resultados del resto de los grupos dejó sin chances de avanzar al conjunto africano.
Lunes 6 de octubre de 2025 | 09:03
El Mundial Sub 20 ya tiene a sus 16 clasificados a los octavos de final, instancia en la que finalmente no contará con Egipto.
Los Faraones le dieron un duro golpe a Chile el pasado viernes al ganar 2-1 en el cierre del Grupo A, triunfo que fue festejado con locura por sus jugadores y cuerpo técnico.
El agónico gol de Omar Khedr desataba la alaegría de los africanos, quienes estaban muy seguros de haber terminado segundo en la zona.
Debido a que estas dos selecciones y Nueva Zelanda terminaron con 3 puntos, hubo que ocupar los criterios de desempate en el que La Roja los superó por el Fair Play, específicamente gracias a la cantidad de tarjetas.
Con esto, Egipto debía esperar a ser uno de los cuatro mejores terceros para seguir con vida, milagro que finalmente no sucedió.
Los resultados de Nigeria y Francia en los otros grupos sentenciaron el adiós de Los Faraones, uno de las primeras escuadras en llegar a nuestro país de la cita planetaria que se va en la primera fase.
Los otros elencos eliminados del Mundial Sub 20 son: