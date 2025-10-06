 El festejo no sirvió de nada: Egipto quedó oficialmente eliminado del Mundial Sub 20 - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

El festejo no sirvió de nada: Egipto quedó oficialmente eliminado del Mundial Sub 20

Pese a su agónico triunfo contra La Roja en el cierre del Grupo A, los resultados del resto de los grupos dejó sin chances de avanzar al conjunto africano.

Lunes 6 de octubre de 2025 | 09:03

El Mundial Sub 20 ya tiene a sus 16 clasificados a los octavos de final, instancia en la que finalmente no contará con Egipto.

Los Faraones le dieron un duro golpe a Chile el pasado viernes al ganar 2-1 en el cierre del Grupo A, triunfo que fue festejado con locura por sus jugadores y cuerpo técnico.

El agónico gol de Omar Khedr desataba la alaegría de los africanos, quienes estaban muy seguros de haber terminado segundo en la zona.

Egitpo dice adiós al Mundial Sub 20

Debido a que estas dos selecciones y Nueva Zelanda terminaron con 3 puntos, hubo que ocupar los criterios de desempate en el que La Roja los superó por el Fair Play, específicamente gracias a la cantidad de tarjetas.

Con esto, Egipto debía esperar a ser uno de los cuatro mejores terceros para seguir con vida, milagro que finalmente no sucedió.

Los resultados de Nigeria y Francia en los otros grupos sentenciaron el adiós de Los Faraones, uno de las primeras escuadras en llegar a nuestro país de la cita planetaria que se va en la primera fase.

Los otros elencos eliminados del Mundial Sub 20 son:

  • Nueva Zelanda
  • Panamá
  • Brasil
  • Australia
  • Cuba
  • Nueva Caledonia
  • Arabia Saudita

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

El público acompañó: Estos son los partidos con mejor asistencia en la primera fase del Mundial Sub 20

Programación: Días y horarios de los partidos de octavos de final del Mundial Sub 20

Chile vs México: Quién transmite EN VIVO el partido de octavos de final Mundial Sub 20

Se acabó la humildad: El polémico gesto de goleador de Argentina a hinchas chilenos en el Mundial Sub 20

De los más poderosos: Qué rival le habría tocado a Chile en octavos de haber ganado su grupo
Publicidad
Publicidad