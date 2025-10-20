Nace una potencia: La predicción de Carlos Bilardo sobre Marruecos que se convirtió en viral - Chilevisión

El histórico triunfo de Marruecos ante Argentina en la final del Mundial Sub 20 trajo una antigua frase de Carlos Bilardo, quien anticipó el gran talento que tenía el país africano.

Los leones del Atlas se vencieron 2-0 a la Albiceleste, cerrando una tremenda cita planetaria en la que se impusieron a rivales de jerarquía.

A lo largo del torneo, el conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi derrotó potencias como España y Brasil, además de imponerse en semifinales a Francia.

Carlos Bilardo adelantó que Marruecos es "el futuro del fútbol"

En una entrevista en Telefe hace algunos años, el DT campeón de Mundial 1986 fue tajante sobre Marruecos: "Lo dije en 1975 cuando fuimos a jugar una copa. Yo creo que acá está el futuro del fútbol, no está en Europa o en Sudamérica".

"La gente todavía juega. Acá recorres Capital Federal y no se juega al fútbol, vas al interior y sí. Recorres Europa, por ejemplo en Italia como Roma, Milán y Firenze no se juega. En Alemania lo mismo", agregó.

El Doctor fue claro en su análisis: "En África juegan en todos lados, hay países fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos y Túnez que juegan. Es bueno porque tienen técnica".

El título de Marruecos en el Mundial Sub 20 corona un gran trabajo a nivel selecciones, donde a nivel adultó alcanzó las semifinales en el Mundial de Qatar 2022.

De hecho, su plantel incluye a figuras como Achraf Hakimi (PSG), Brahim Díaz (Real Madrid) o el delantero Youssef En Nesyri (Fenerbahçe de Turquía), entre otros.