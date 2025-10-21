 Tras ser segundos del Mundial Sub 20: Los provocadora salida de Chile del plantel de Argentina - Chilevisión
Molestos por la derrota contra Marruecos, el plantel de La Albiceleste entonó polémicos cánticos en pleno Aeropuerto de Santiago

Martes 21 de octubre de 2025 | 10:53

Argentina sigue sufriendo el haber perdido la final del Mundial Sub 20, donde cayeron 2-0 ante un efectivo Marruecos el pasado domingo.

La derrota de La Albiceleste generó reacciones al otro lado de la cordillera, apuntando a los hinchas chilenos por alentar constantemente a los rivales de su selección.

En ese escenario, el plantel trasandino fue captado entonando polémicos cánticos contra la afición nacional.

Argentina Sub 20 se despide de Chile con provocadores cánticos

En imágenes difundidas por Radio ADN se ve a los jugadores haciendo la fila en el Aeropuerto de Santiago para viajar a Buenos Aires, lanzando provocadoras frases. 

"Chileno, te vamos a matar", cantaron algunos jugadores, para posteriomente lanzar otra burla: "Chileno no vas al Mundial".

A lo largo del certamen, los jugadores argentinos fueron consultados de manera constante por los abucheos en los diferentes estadios.

Una de las respuestas que más ruido generó fue la de Gianluca Presttiani, volante del Benfica que aseguró luego de vencer a Colombia en semifinales que dicha situación era una "cábala".

En el compromiso ante Marruecos, gran parte del público del Estadio Nacional gritó los goles de Yassir Zabiri y festejó con la caída de La Albiceleste.

