“Vuelve a bailar”: Así quedó el Instagram de figura de Argentina tras quedarse sin Mundial Sub 20 - Chilevisión

Desconsuelo total hay en Argentina tras la derrota en la final del Mundial Sub 20, donde cayeron 2-0 ante Marruecos este domingo.

La Albiceleste asomaba como favorita por su campaña perfecta, pero se topó con un sólido elenco africano que se impuso con gran categoría en el Estadio Nacional.

Uno de los que más sufrió la caída fue Gianluca Prestianni, una de las figuras trasandinas que generó polémica a lo largo del torneo por sus constantes declaraciones y actitudes.

Instagram de Gianluca Prestianni se llenó de comentarios

Apenas se consumó la caída de los sudamericanos, los hinchas fueron de lleno al Instagram del volante que actualmente milita en el Benfica.

De manera llamativa, fanáticos chilenos, colombianos y hasta mexicanos se "unieron" para repletar de comentarios el perfil del joven de 19 años.

"Llora", "¿Qué canción vas a poner" o "vuelve a bailar" fueron algunas de las burlas que cayeron sobre el formado en Vélez Sarsfield, quien es una de las grandes promesas del fútbol argentino.

Durante el certamen, Prestianni tuvo actitudes que generaron críticas al mofarse de México y Colombia en fases anteriores, además de decir que el apoyo de los hinchas chilenos a los rivales de La Albicesleste lo tomaron como una "cábala".

