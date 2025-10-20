“Todos queríamos”: La reacción de Lionel Messi tras derrota de Argentina ante Marruecos - Chilevisión

Un llamado a levantar la cabeza fue el que hizo Lionel Messi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial Sub 20, donde cayeron inapelablemente ante Marruecos.

Los africanos se hicieron fuertes en el Estadio Nacional y derrotaron 2-0 a La Albiceleste, quedándose con el ansiado título.

Pese al duro golpe, el capitán de la selección adulta le entregó todo su respaldo a los jugadores trasandinos, haciendo notar su "orgullo" con un sentido mensaje.

El apoyo de Lionel Messi a la Sub 20 de Argentina

El delantero del Inter Miami subió una historia a su Instagram en el que señaló: "Cabeza en alto, muchachos. Hicieron un torneo impresionante".

"Y aunque todos queríamos verlos levantar la copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón", agregó.

El posteo fue acompañado del escudo de la escuadra que representa y un emoji de aplausos, el que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

A lo largo del torneo, Messi se mostró atento a lo sucedido en el torneo y felicitó al plantel comandado por Diego Placente por ir avanzando etapas, aunque el campeón terminó siendo Marruecos.

Mira el mensaje de Lionel Messi acá