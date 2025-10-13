Con guiño a un goleador: Lionel Messi dedica mensaje a Argentina por su paso a semis del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Argentina volvió a las semifinales de un Mundial Sub 20 tras casi 20 años, hito que fue valorado hasta por el propio Lionel Messi.

La Pulga no ocultó su alegría por el triunfo de La Albiceleste ante México en cuartos de final de la cita planetaria de Chile, feclitando al equipo.

Si bien el astro trasandino valoró lo hecho por el plantel, apuntó hacia un jugador en particular.

¿Qué dijo Messi sobre la clasificación de Argentina en el Mundial Sub 20?

El delantero del Inter Miami aprovechó un posteo de la cuenta oficial de su selección y escribió: "Felicitaciones chicos por el pase a semis".

"Y felicitaciones a Mateo Silvetti por el gol", remarcando lo hecho por uno de los jóvenes que es su compañero en Las Garzas.

El comentario se llenó rápidamente de likes de los hinchas, quienes destacaron lo realizado por el capitán de los actuales campeones del mundo.

En semifinales del Mundial Sub 20, Argentina se enfrentará a Colombia el próximo miércoles 15 de octubre a partir de las 15:00 horas de Chile.