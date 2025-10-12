 Será rival de Marruecos: Francia se complicó y sufrió ante Noruega para avanzar a semifinales - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Será rival de Marruecos: Francia se complicó y sufrió ante Noruega para avanzar a semifinales

Los galos vencieron 2-1 a los nórdicos en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Domingo 12 de octubre de 2025 | 22:03

Francia se transformó en el último clasificado a las semifinales del Mundial Sub 20 tras eliminar a Noruega en un duelo disputado en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. 

Los galos superaron a los nórdicos por 2-1, donde a pesar del resultado, dominaron el partido la mayor parte del tiempo.

De hecho, se fueron 2-0 al descando gracias a los goles de Saimon Bouabre a los 19' y 37'. En el complemento Francia tuvo algunas ocasiones para sellar definitivamente el encuentro, pero dejó con vida a los escandinavos. 

Noruega reaccionó sobre el final , cuando el capitán Rasmus Holten descontó a 83'. El defensor estuvo cerca del segundo y de ser el héroe de su equipo, pero a los 89' su cabezazo se estrelló en el travesaño. 

Con este resultado, Francia se instaló en la ronda de los cuatro mejores, donde chocará ante Marruecos, que venció 3-1 a Estados Unidos en Rancagua. 

Ese partido está programado para el próximo miércoles, a las 17:00 horas, en Valparaíso. 

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Noruega vs Francia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20

Habrá finalista sudamericano: Argentina eliminó a México y chocará en semis ante Colombia

México vs Argentina: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20

Programación: Días y horarios de los partidos de cuartos de final del Mundial Sub 20
Publicidad
Publicidad