Héroes nacionales: Así recibieron al plantel de Marruecos tras ganar el Mundial Sub 20 - Chilevisión

Héroes nacionales: Así recibieron al plantel de Marruecos tras ganar el Mundial Sub 20

En su regreso al país africano, la gente colmó las calles para saludar a la selección que se quedó con la cita planetaria de Chile luego de derrotar a Argentina.

Contragolpe letal: Yassir Zabiri aumentó la ventaja de Marruecos ante Argentina en final del Mundial Sub 20

La gran figura de los africanos culminó un contragolpe letal, desatando la locura del Estadio Nacional y aumentando la ventaja frente a La Albiceleste.

¿Justicia divina? El golazo de Marruecos que abrió la cuenta Argentina en la final del Mundial Sub 20

Yassir Zabiri brilló con un espléndido tiro libre, acción que se dio tras una polémica infracción del arquero Santino Barbi que pudo ser penal para los africanos.

Quedará en la memoria: El momento en que Marruecos levanta el ansiado trofeo del Mundial Sub 20

Tras una extenuante campaña que concluyó con un triunfo ante Argentina en la final, la selección africana se quedó con el título de la cita planetaria desarrollada en Chile.

¡Se calentó! Argentina zafa de una tarjeta roja ante Colombia, que minutos atrás sufrió una expulsión

El atacante colombiano Jhon Rentería vio su segunda amarilla y terminó expulsado tras una fuerte falta. Minutos después, a expensas del FVS, el árbitro resolvió mantener una cartulina amarilla al argentino Dylan Gorosito.

Un pie en la final: La sutil definición de Silvetti que puso en ventaja a Argentina ante Colombia

Mateo Silvetti aprovechó un pase filtrado de Gianluca Prestianni y anotó con un sutil toque el 1-0 con el que Argentina obtiene, de momento, el segundo boleto a la final del Mundial Sub 20.

Categoría: El golazo de Benjamin Cremaschi que sentenció la gran victoria Estados Unidos ante Italia

Con un picotón de zurda, el mediocampista llegó a su quinto gol en el Mundial Sub 20 y sentenció el partido por los octavos de final disputado en Rancagua.

Apareció la figura: Benjamin Cremaschi abrió la cuenta para Estados Unidos ante Italia

El volante aprovechó un rebote en el área y desató la locura de los norteamericanos en el duelo por los octavos de final del Mundial Sub 20.

Suenan los metales en Rancagua: La clara chance que tuvo Italia en el duelo ante Estados Unidos

La Azzurri tuvo una increíble doble chance para abrir la cuenta en el partido por los octavos de final del Mundial Sub 20, pero entre el palo y el arquero Adam Beaudry evitaron el festejo de los europeos.

