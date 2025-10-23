Héroes nacionales: Así recibieron al plantel de Marruecos tras ganar el Mundial Sub 20 - Chilevisión

Héroes nacionales: Así recibieron al plantel de Marruecos tras ganar el Mundial Sub 20
En su regreso al país africano, la gente colmó las calles para saludar a la selección que se quedó con la cita planetaria de Chile luego de derrotar a Argentina.
