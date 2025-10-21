Marruecos sigue festejando el Mundial Sub 20: El dardo de Yassir Zabiri a Argentina tras ser campeón - Chilevisión

Yassir Zabiri fue el gran protagonista de Marruecos en la final del Mundial Sub 20, luciéndose con un doblete en el triunfo 2-0 ante Argentina.

El delantero se convirtió en una pesadilla para la defensa trasandina, moviéndose por todo el frente de ataque y formando una dupla de temer junto a Othmane Maamma, quien fue elegido el mejor jugador del torneo.

El título terminó siendo un desahogo para el africano, quien arremetió contra los jugadores de La Albiceleste por sus constantes burlas a los rivales.

"Hablaron mucho antes del partido y nos los hemos comido en el campo", lanzó el ariete que actualmente milita en el Famalicão de Portugal.

El valor de mercado de Yassir Zabiri

Zabiri arribó al conjunto luso tras formarse en el Union Touarga Sport de su país, donde debutó como profesional en el 2024.

De acuerdo a Transfermarkt, su valor de mercado es de 600 mil euros, un monto bastante accesible para cualquier potencia europea o incluso sudamericana.

Esta situación podría darse debido a que el marroquí no ha tenido rodaje en su club. De hecho, esta temporada disputó solamente tres encuentros en el Famalicão en los que no marcó goles.

Sin embargo, su tremenda irrupción en el Mundial Sub 20, en el que terminó como uno de los goleadores con 5 tantos, lo posicionan como una joya en el mercado y una opción para la selección mayor de cara al futuro.