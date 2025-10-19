Quién es Yassir Zabiri, la gran figura que tuvo Marruecos en la final del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Yassir Zabiri fue el héroe de Marruecos en la final del Mundial Sub 20, marcando un doblete en la victoria 2-0 ante Argentina este domingo.

El delantero africano brilló con un golazo de tiro libre y un remate en la puerta del área, dándole un triunfo histórico a la selección africana.

A lo largo del encuentro, el actual jugador del Famalicão de Portugal fue un constante dolor de cabeza para la defensa de La Albiceleste.

Yassir Zabiri, quién es el héroe de Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Nacido en Marrakech en febrero del 2005, Zabiri comenzó jugando en el Union Touarga Sport de su país.

Tras debutar como profesional en el 2024, dio el salto a Europa al sumarse a las juveniles del equipo luso en el que poco a poco se ganó un lugar.

Sin embargo, no ha podido tener regularidad en el primer equipo y esta temporada ha disputado solamente tres encuentros en los que no marcó goles.

Por la Selección de Marruecos disputó la Copa África Sub 20, desatándose en el Mundial de la categoría en el que marcó 5 goles.

Junto a Othmane Maamma y Hossam Essadak, el joven ariete es una de las grandes esperanzas de los Leones del Atlas de cara a las próximas citas planetarias adultas.