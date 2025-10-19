Argentina vs Marruecos | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

Marruecos hizo historia y venció 2-0 a Argentina en la final del Mundial Sub 20, consiguiendo el ansiado título del torneo disputado en Chile.

Un doblete de Yassir Zabiri liquidó a La Albiceleste que fue incapaz de vulnerar a la sólida defensa africana, que fue apoyada por gran parte del público que llegó al Estadio Nacional.

Con este triunfo, los Leones del Atlas obtuvieron el primer título de su historia a nivel planetario en todas las categorías.