Argentina vs Marruecos | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

Los Leones del Atlas se quedaron con el Mundial Sub 20 gracias al doblete de Yassir Zabiri, autor de un doblete en la final disputada en el Estadio Nacional.
Domingo 19 de octubre de 2025 | 22:09
Marruecos hizo historia y venció 2-0 a Argentina en la final del Mundial Sub 20, consiguiendo el ansiado título del torneo disputado en Chile.
Un doblete de Yassir Zabiri liquidó a La Albiceleste que fue incapaz de vulnerar a la sólida defensa africana, que fue apoyada por gran parte del público que llegó al Estadio Nacional.
Con este triunfo, los Leones del Atlas obtuvieron el primer título de su historia a nivel planetario en todas las categorías.