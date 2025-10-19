 Argentina vs Marruecos | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Argentina vs Marruecos | Goles, resumen y compacto del partido

Los Leones del Atlas se quedaron con el Mundial Sub 20 gracias al doblete de Yassir Zabiri, autor de un doblete en la final disputada en el Estadio Nacional.

Domingo 19 de octubre de 2025 | 22:09

Marruecos hizo historia y venció 2-0 a Argentina en la final del Mundial Sub 20, consiguiendo el ansiado título del torneo disputado en Chile.

Un doblete de Yassir Zabiri liquidó a La Albiceleste que fue incapaz de vulnerar a la sólida defensa africana, que fue apoyada por gran parte del público que llegó al Estadio Nacional.

Con este triunfo, los Leones del Atlas obtuvieron el primer título de su historia a nivel planetario en todas las categorías.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Quién es Yassir Zabiri, la gran figura que tuvo Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Marruecos le propina un golpe histórico a Argentina y es campeón del Mundial Sub 20

Final del Mundial Sub 20: Las formaciones de Argentina y Marruecos para ir en busca del título

Argentina vs Marruecos: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS final del Mundial Sub 20
Publicidad
Publicidad