Marruecos le propina un golpe histórico a Argentina y es campeón del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Marruecos dio el golpe y se consagró campeón del Mundial Sub 20 de Chile 2025, venciendo 2-0 a Argentina este domingo.

Ante un colmado Estadio Nacional, los Leones del Atlas fueron tremendamente eficaces y dejaron sin título a un elenco trasandino que asomaba como favorito.

El partido arrancó movido y con polémica, luego de que el arquero Santino Barbi cometiera una infracción al borde del área que fue reclamada como penal por toda la banca del cuadro que vistió de rojo.

De esa jugada llegó la apertura de la cuenta a los 12 minutos del primer tiempo, con un tiro libre perfecto de Yassir Zabiri que se metió en el palo del portero.

Los africanos aprovecharon su momento y aumentaron la ventaja a los 29' por el propio delantero, quien selló un letal contragolpe tras el centro de Othmane Maamma ante un conjunto sudamericano que no podía creer lo que estaba pasando.

Marruecos aguanta y consigue su primer Mundial Sub 20

En el complemento, el entrenador Diego Placente apostó por cambios ofensivos para poder descontar y poner en aprietos a un Marruecos que se dedicó a aguantar.

La Albiceleste apostó netamente a lo que hicieran sus individualidades, especialmente con Gianluca Prestianni que se movió por todo el frente de ataque sin causar gran daño.

A los 83' se dio otra polémica por el reclamo de una mano de un defensa africano, la que fue desestimada por el árbitro italiano Maurizio Mariani.

Con este triunfo, los Leones del Atlas acabaron con la campaña perfecta de Argentina y obtuvieron el primer título planetario de su historia en cualquier categoría.