Argentina vs Marruecos: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS final del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Ya está todo listo para la gran final del Mundial Sub 20, que enfrentará hoy domigo a Argentina y Marruecos en el Estadio Nacional. Ambos equipos llegan tras superar duelos exigentes y con credenciales de sobra para disputar el título.

La Albiceleste mantiene campaña perfecta, con triunfos sobre Nigeria, México y Colombia en semifinales. El cuadro africano, en tanto, lideró el llamado grupo de la muerte y dejó en el camino a Francia mediante lanzamientos penales. Con una defensa sólida y un ataque efectivo, Marruecos se ha transformado en una de las grandes revelaciones del torneo.

En cifras, Argentina suma 15 goles, cinco más que su rival, pero los Leones del Atlas destacan por su eficacia: 10 tantos en 29 remates, frente a 80 disparos de los sudamericanos. Además, el elenco marroquí solo registra 34 faltas, contra 83 de Argentina.

Argentina vs Marruecis por el Mundial Sub 20: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

La final entre Argetina y Marruecos será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que en el que tendrás una completísima cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV Abierta, el cotejo por la final del Mundial Sub 20 lo podrás ver gratis y online en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Argentina vs Marruecos GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el duelo de sudamericanos, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Argentina vs Marruecos?

El compromiso entre trasandinos y el conjunto marroquí inicia a las 20:00 horas de Chile de este domingo 19 de octubre, disputándose en el Estadio Nacional.