Plan perfecto: La particular estrategia de Marruecos que lo instaló en final del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Marruecos se instaló en la gran final del Mundial Sub 20 tras vencer en penales a Francia, donde el arquero Abdelhakim El Mesbahi se convirtió en el héroe al atajar el remate decisivo.

El duelo entregó una inédita situación que quedará en los registros de la cita planetaria, con el entrenador africano, Mohamed Ouahbi, utilizando a sus tres arqueros en la semifinal.

La historia comenzó con el titular, Yanis Benchaouch, abandonando la cancha en el segundo tiempo debido a una lesión, por lo que fue reemplazado por Ibrahim Gomis.

Marruecos apostó por el tercer arquero en semifinal ante Francia

Al notar que el choque se definiría desde los 12 pasos, el estratega se jugó todas sus cartas y colocó a El Mesbahi, quien pedía desesperadamente a sus compañeros que tiraran la pelota afuera para poder entrar.

La apuesta resultó a la perfección. El meta del FAR Rabat detuvo el décimo tiro de Djylian N’Guessan y le permitió a Los Leones del Atlas el acceder a la instancia definitiva.

En busca del título, Marruecos chocará ante Argentina en una final que promete ser bastante candente y que se disputará en el Estadio Nacional.

El compromiso está programado para las 20:00 horas de Chile del domingo 19 de octubre.