 Sufre Colo Colo: Futbolista vuelve lesionado tras disputar el Mundial Sub 20 con La Roja - Chilevisión
Sufre Colo Colo: Futbolista vuelve lesionado tras disputar el Mundial Sub 20 con La Roja

Al conocido caso de Francisco Marchant se sumó el de Nicolás Suárez, quien sufrió una lesión en uno de sus hombros.

Jueves 16 de octubre de 2025 | 09:28

En plena recta final de la Liga de Primera, Colo Colo perdió a dos jóvenes futbolistas que jugaron el Mundial Sub 20 con la Selección Chilena.

Al conocido caso de Francisco Marchant, que estará afuera de las canchas por cerca de seis semanas, se sumó el de Nicolás Suárez, ambos por lesión.

El defensor central no pudo reintegrarse con normalidad a los entrenamientos debido a molestias en uno de sus hombros.

Nicolás Suárez será sometido a cirugía

El Cacique informó en un parte médico que el zaguero sufrió una "luxación de hombro izquierdo", la que en principio se produjo en el Mundial Sub 20.

El club agregó: "Evaluado se diagnostica inestabilidad de dicha articulación. Será sometido a cirugía para resolución del caso".

Si bien no se precisó el tiempo que estará ausente, es casi un hecho que se perderá varios cotejos del Popular en el cierre de la temporada 2025.

Durante la cita planetaria, el defensor disputó tres partidos en los que no marcó goles.

