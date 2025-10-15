Argentina fue más efectivo y se quedó con un caliente duelo ante Colombia para ser finalista del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Argentina se quedó con un partidazo y disputará la gran final del Mundial Sub 20, a disputarse el próximo domingo.

La Albiceleste se impuso a Colombia en un apretado duelo por la cuenta mínima, donde el único gol recién llegó bien entrado el segundo tiempo.

Una gran jugada de Gianluca Prestianni dejó solo ante el arquero a Mateo Silvetti, quien no falló y definió de gran manera para el ansiado gol a los 72 minutos.

Antes, las ocasiones más claras habían sido para los cafetaleros, que fallaron en la definición y convirtieron al arquero Santino Barbi en figura.

Además, sobre el final Colombia debió jugar con uno menos por la expulsión por doble amarilla de John Rentería a los 79 minutos.

Argentina va ante Marruecos por su séptimo título

Marruecos y Argentina será la final del Mundial Sub 20, la cual se disputará el próximo domingo, a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Los africanos van por su primera corona, mientras que los trasandinos buscar su séptima consagración tras los títulos de 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.