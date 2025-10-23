 Gianluca Prestianni apaga el fuego con bencina: Los dardos al público chileno y a Arturo Vidal - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Gianluca Prestianni apaga el fuego con bencina: Los dardos al público chileno y a Arturo Vidal

El volante aseguró que Argentina fue "un ejemplo" en el Mundial Sub 20, donde terminaron segundos tras caer en la final ante Marruecos.

Jueves 23 de octubre de 2025 | 08:55

Argentina sigue lamentando la derrota en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos y otra vez apuntó contra Chile. En esta ocasión, el que disparó fue Gianluca Prestianni.

El volante fue consultado por el nulo apoyo de los hinchas nacionales a lo largo del certamen, además de responder un mensaje de Arturo Vidal.

En primer término, el futbolista del Benfica aseguró que "no le damos importancia a la gente de México y de Chile. Nosotros les ganamos y los dejamos afuera y Chile ni siquiera clasificó a cuartos de final".

El recado de Gianluca Prestianni a Arturo Vidal

En diálogo con el programa de streaming Cambio de Frente, el joven de 19 años insistió en que "le ganamos a México y a Colombia, que fueron los que hablaron antes del partido".

"Nosotros no hablamos antes de los partidos, intentamos festejar después y ahí soltar toda la bronca", sostuvo el mediocampista, quien afirmó que fueron "un ejemplo" en su comportamiento.

"Por eso para mí fuimos un ejemplo, perdimos la final y tenemos que callarnos la boca porque nos gusta festejar. Hay que bancarla", agregó.

Sobre la publicación del King en el que respaldó a Marruecos, Presttiani señaló: Gastarte en contestarle a Vidal. Hay que dejarla pasar".

"Parecía que había sido campeón Chile, estaban más felices los chilenos que los marroquíes", concluyó.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Tras ser segundos del Mundial Sub 20: Los provocadora salida de Chile del plantel de Argentina

Marruecos sigue festejando el Mundial Sub 20: El dardo de Yassir Zabiri a Argentina tras ser campeón

Nace una potencia: La predicción de Carlos Bilardo sobre Marruecos que se convirtió en viral

Empate en el primer lugar: La sorpresiva tabla de goleadores del Mundial Sub 20
Publicidad
Publicidad