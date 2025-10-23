Gianluca Prestianni apaga el fuego con bencina: Los dardos al público chileno y a Arturo Vidal - Chilevisión

Argentina sigue lamentando la derrota en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos y otra vez apuntó contra Chile. En esta ocasión, el que disparó fue Gianluca Prestianni.

El volante fue consultado por el nulo apoyo de los hinchas nacionales a lo largo del certamen, además de responder un mensaje de Arturo Vidal.

En primer término, el futbolista del Benfica aseguró que "no le damos importancia a la gente de México y de Chile. Nosotros les ganamos y los dejamos afuera y Chile ni siquiera clasificó a cuartos de final".

El recado de Gianluca Prestianni a Arturo Vidal

En diálogo con el programa de streaming Cambio de Frente, el joven de 19 años insistió en que "le ganamos a México y a Colombia, que fueron los que hablaron antes del partido".

"Nosotros no hablamos antes de los partidos, intentamos festejar después y ahí soltar toda la bronca", sostuvo el mediocampista, quien afirmó que fueron "un ejemplo" en su comportamiento.

"Por eso para mí fuimos un ejemplo, perdimos la final y tenemos que callarnos la boca porque nos gusta festejar. Hay que bancarla", agregó.

Sobre la publicación del King en el que respaldó a Marruecos, Presttiani señaló: Gastarte en contestarle a Vidal. Hay que dejarla pasar".

"Parecía que había sido campeón Chile, estaban más felices los chilenos que los marroquíes", concluyó.