Hasta con saludo: Arturo Vidal protagoniza inesperado momento al aparecer en programa argentino - Chilevisión

Un momento muy curioso vivió este lunes Arturo Vidal, quien aprovechó unos días libres para viajar a Río de Janeiro.

El King se topó de manera fortuita con el periodista Gonzalo Cardozo de Picado TV, señal argentina que estaba transmitiendo en vivo y que captó al volante de Colo Colo.

El ex seleccionado nacional solamente atinó a saludar, para posteriormente irse junto a su pareja, Sonia Isaza, que lo acompañó a Brasil.

"Pensó que era un saludo, pero cuando vio que era una nota, se escapó, pero está bien", dijo el comunicador.

La ironía de panelista hacia Arturo Vidal

Apenas desapareció de la imagen, Diego Paulich, uno de los integrantes del espacio, lanzó un irónico mensaje hacia el futbolista chileno.

"Dile si se compró una tele grande, que anda subiendo historias a Instagram hinchando por Marruecos. Que se compre una tele para ver el Mundial, todo por la televisión lo mira", señaló.

La molestia se originó por el apoyo de Vidal a Marruecos en la final del Mundial Sub 20, donde los africanos se consagrararon campeones tras vencer 2-0 a Argentina el pasado fin de semana.

En medio del partido, el Rey subió una historia a Instagram en la que festejó uno de los tantos de los Leones del Atlas.