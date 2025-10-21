La dura acusación de Gustavo Huerta en plena lucha de Cobresal con Colo Colo: “No hay que ser ilusos” - Chilevisión

Gustavo Huerta, entrenador de Cobresal, realizó una dura acusación en plena etapa decisiva de la Liga de Primera, donde su equipo pelea por clasificar a Copa Sudamericana junto a Colo Colo.

El estratega mostró su disconformidad por el arbitraje de Nicolás Millás tras la derrota frente a Limache el último fin de semana, duelo en el que se ordenó repetir un penal que había atajado el arquero minero Alejandro Santander que finalmente terminó en gol.

Tras la caída, el experimentado adiestrador afirmó que "el resultado no tiene nada que ver con el arbitraje, aunque sí muchas situaciones y jugadas puntuales nos fueron perjudicando".

Gustavo Huerta hace potente acusación

Huerta no se quedó ahí y apuntó de manera indirecta contra el Cacique, sosteniendo que "en esto no hay que ser ilusos y lo digo abiertamente. Sabemos quién está detrás de nosotros en la tabla de posiciones".

"Hay muchas cosas que se manejan. Eso se lo he traspasado a los jugadores para que tengan tranquilidad en desarrollar el juego y no caer en que te estén cobrando todo en contra y desenfocarse", agregó.

Actualmente, Cobresal está en el séptimo lugar con 38 puntos y por ahora sería el último equipo que accedería al torneo internacional.

Por su parte, Colo Colo se mantiene octavo con 31 unidades luego de su derrota frente a Coquimbo Unido en el norte.