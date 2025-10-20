DT de Marruecos Sub 20 sorprendió al mencionar a Colo Colo: Desató locura en los hinchas - Chilevisión

Mohamed Ouahbi, entrenador de Marruecos Sub 20, sorprendió al hablar de Colo Colo tras el término del Mundial juvenil disputado en Chile.

El estratega comandó a la selección africana en su camino a la gloria, donde se impusieron 2-0 a Argentina en la final jugada este domingo en el Estadio Nacional.

Tras la consagración, el adiestrador belga se refirió al periodo en el que estuvo en nuestro país y a lo que sabe sobre Los Albos.

El comentario de Mohamed Ouahbi sobre Colo Colo

Luego de la celebración de los Leones del Atlas, Ouahbi se quedó conversando con algunos periodistas donde contó qué ha aprendido de nuestro país.

"Lo que he aprendido es Colo Colo. No es porque elijo, es el primer club que he conocido de Chile, Colo Colo. Su nombre", comentó en un extracto viralizado por las redes sociales de Dale Albo.

El comentario provocó una ola de reacciones de los hinchas del Cacique, quienes le pidieron que vaya directamente al Estadio Monumental.

Los fanáticos rememoraron lo ocurrido con Mirko Jozic, campeón del Mundial Sub 20 de Chile 1987 que posteriormente asumió en el Popular y obtuvo la Copa Libertadores 1991.