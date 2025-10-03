Luto en Colo Colo: Murió la esposa de Mirko Jozic, histórico entrenador del club - Chilevisión

Una triste noticia ha enlutado a Colo Colo. Este viernes se confirmó la muerte de Sorana Ivancic, esposa del histórico ex entrenador de Los Albos, Mirko Jozic.

La noticia fue dada a conocer por la hija de ambos, Lana Jozic, quien despidió a su madre en sus redes sociales con un sentido mensaje.

"Adiós mamá. Que tus pies no dejen de bailar, que tu voz siga cantando y que tus manos pinten cielos de colores en ese lugar donde todo es paz. Abraza fuerte a mi hermano y dile que aquí seguimos amándolos con todo el corazón", fue parte de lo que escribió.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Colo Colo lamentó fallecimiento de Sorana Ivancic

Una vez conocido el deceso, el Cacique se expresó a través de sus cuentas oficiales y mandó sus condolencias a familiares y cercanos.

"Acompañamos a la distancia a nuestro querido Mirko Jozic y le extendemos nuestras sinceras condolencias a su familia y amigos, por el sensible fallecimiento de su esposa Sorana Ivancic", señaló el Popular".

Además, ex jugadores del club como Marcelo Ramírez, Rubén Espinoza y Ricardo Dabrowski comentaron el posteo de Lana Jozic y mandaron toda su fuerza.

El recordado estratega y su familia son recordados por mucho cariño por los hinchas y la institución, donde fue uno de los artífices en la obtención de la Copa Libertadores 1991.

Mira el mensaje acá