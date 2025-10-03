 Luto en Colo Colo: Murió la esposa de Mirko Jozic, histórico entrenador del club - Chilevisión
Luto en Colo Colo: Murió la esposa de Mirko Jozic, histórico entrenador del club

La hija de la pareja, Lana Jozic, confirmó la muerte de Sorana Ivancic. El Cacique dedicó un posteo en el que extendió sus condolencias.

Viernes 3 de octubre de 2025 | 19:20

Una triste noticia ha enlutado a Colo Colo. Este viernes se confirmó la muerte de Sorana Ivancic, esposa del histórico ex entrenador de Los Albos, Mirko Jozic.

La noticia fue dada a conocer por la hija de ambos, Lana Jozic, quien despidió a su madre en sus redes sociales con un sentido mensaje.

"Adiós mamá. Que tus pies no dejen de bailar, que tu voz siga cantando y que tus manos pinten cielos de colores en ese lugar donde todo es paz. Abraza fuerte a mi hermano y dile que aquí seguimos amándolos con todo el corazón", fue parte de lo que escribió.

Colo Colo lamentó fallecimiento de Sorana Ivancic

Una vez conocido el deceso, el Cacique se expresó a través de sus cuentas oficiales y mandó sus condolencias a familiares y cercanos.

"Acompañamos a la distancia a nuestro querido Mirko Jozic y le extendemos nuestras sinceras condolencias a su familia y amigos, por el sensible fallecimiento de su esposa Sorana Ivancic", señaló el Popular".

Además, ex jugadores del club como Marcelo Ramírez, Rubén Espinoza y Ricardo Dabrowski comentaron el posteo de Lana Jozic y mandaron toda su fuerza.

El recordado estratega y su familia son recordados por mucho cariño por los hinchas y la institución, donde fue uno de los artífices en la obtención de la Copa Libertadores 1991.

Mira el mensaje acá

