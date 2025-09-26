El “nuevo” Colo Colo de Fernando Ortiz goleó a Iquique y se prende en la lucha por copas internacionales - Chilevisión

Colo Colo y Deportes Iquique disputaron esta noche en el Estadio Monumental un partido pendiente de la fecha 23 del Campeonato Nacional.

Cabe señalar que Albos y Dragones Celestes no se enfrentaron antes de Fiestas Patrias producto de la Supercopa que se disputó el pasado 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura.

En esta jornada, Colo Colo mostró una versión renovada en el segundo partido oficial del DT Fernando Ortiz, donde se vio a un equipo rápido y con muchas situaciones de gol. Algo muy diferente a lo que sucedió durante el ciclo de Jorge Almirón.

El primer tanto en Macul lo marcó Marcos Bolados a los 38 minutos tras una gran asistencia de Vicente Pizarro, quien fue capitán ante la ausencia de Esteban Pavez.

En el complemento el Cacique fue todavía más superior a los Dragones Celestes y aumentó el marcador a los 64' a través de Mauricio Isla, quien aprovechó un doble remate en el palo de Lucas Cepeda.

Tres minutos antes Eduardo Villanueva había reemplazado a Fernando de Paul, quien tras evitar el empate de la visita se lesionó.

A 74' Iquique desperdició una gran ocasión de volver a meterse en el partido, ya que su referente Edson Puch falló un penal.

Finalmente, a los 81' mediante lanzamiento penal Claudio Aquino puso el tercero y la goleada 4-0 la cerró Arturo Vidal a los 86'.

Con este resultado, Colo Colo llegó a los 34 puntos y quedó a cuatro unidades de Cobresal, último equipo que está clasificando a la Copa Sudamericana de 2026.

Mientras que los celestes quedaron aún más complicado en el fondo de la tabla, donde solo suman 14 puntos.

Colo Colo se enfrentará al líder Coquimbo Unido

Tras el receso por el Mundial Sub 20, Colo Colo recién volverá a jugar oficialmente el 19 de octubre cuando visite al líder Coquimbo Unido en el Estadio Sánchez Rumoroso.