Colo Colo vs Iquique: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Liga de Primera - Chilevisión

Colo Colo vuelve a la acción en la Liga de Primera, enfrentando este viernes a Deportes Iquique en un partido pendiente.

Los Albos necesitan ganar a toda costa si quieren seguir ilusionados con clasificar a copas internacionales, situación que por ahora se ve bastante lejana.

Su rival en esta oportunidad son los Dragones Celestes, quienes luchan desesperadamente por salir de la zona de descenso que los obliga a ir a buscar el encuentro.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs Iquique?

El partido de Colo Colo ante Deportes Iquique, válido por la fecha 23° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este cotejo de manera online. Para eso, debes ingresar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Colo Colo e Iquique por la Liga de Primera

El compromiso del Cacique contra el conjunto del norte inicia a las 19:00 horas de Chile de este viernes 26 de septiembre.

El recinto se disputa en el Estadio Monumental, mientras que el árbitro designado fue Juan Lara Luco.