Otro problema para Colo Colo: El duro “castigo” contra el Estadio Monumental para el próximo duelo - Chilevisión

En pleno receso del fútbol chileno, Colo Colo se prepara para enfrentar a Deportes Iquique en un partido pendiente por la Liga de Primera.

Los Albos recibirá a los Dragones Celestes en el Estadio Monumental, duelo en el que tendrán restricción de aforo debido a lo sucedido en el Superclásico contra Universidad de Chile.

En dicho cotejo, jugado el 31 de agosto pasado, un hincha del Cacique murió luego de caer desde el techo de uno de los sectores del recinto de Macul.

El aforo que tendrá Colo Colo para recibir a Deportes Iquique

A raíz de esto, el compromiso del Popular contra el cuadro nortino tendrá un aforo de solamente 32 mil personas en las tribunas.

De hecho, no se venderán entradas para los sectores de Galvarino y Magallanes, por lo que ambas galerías estarán vacías en el choque.

El partido entre Colo Colo y Deportes Iquique se jugará el próximo viernes 26 de septiembre a partir de las 19:00 horas de Chile.

Los Albos están obligados a ganar para seguir soñando con clasificar a la Copa Sudamericana, mientras que Los Dragones Celestes necesitan los puntos para escapar de la zona de descenso.