La categórica respuesta de Gustavo Álvarez ante supuesto interés de Perú: “Estoy enfocado...” - Chilevisión

Gustavo Álvarez, entrenador de Universidad de Chile, acabó con las especulaciones respecto a un posible interés de la Selección de Perú.

Tras la salida de Óscar Ibáñez de la Bicolor, la prensa local apuntó a que el estratega argentino es uno de los apuntados por la dirigencia.

En su llegada al país vecino para enfrentar a Alianza Lima por Copa Sudamericana, el trasandino dio una tajante respuesta al ser consultado por esta situación.

"Estoy enfocado 100% en la U", comentó el adiestrador, quien dirigió a Sport Boys y Atlético Grau de Perú entre las temporadas 2021 y 2022.

Sobre su regreso a la nación en la que se desempeñó parte de su carrera, Álvarez afirmó: "Me trae muchos recuerdos. Uno recuerda los lugares por cómo lo trataron y aquí me trataron muy bien, así que eternamente agradecido".

Además, anticipó el duelo contra los Blanquiazules y apuntó que "será un partido complicado. Es una llave de ida y vuelta, un rival que viene haciendo las cosas bien en el plano local e internacional así que difícil".

¿Cuándo juegan Alianza Lima y la U por Copa Sudamericana?

El choque de Alianza Lima ante la U, válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, está programado para este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de Chile.

En tanto, al revancha se disputará el 25 del mismo mes en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.