Atenta la U: Conmebol ratifica importante cambio para la final de la Copa Sudamericana - Chilevisión

La Conmebol confirmó este jueves el cambio de sede para final de la Copa Sudamericana, la que se terminará jugando en Asunción.

La instancia se iba a a disputar en un principio en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, específicamente en el Estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera.

Sin embargo, una última inspección del organismo determinó que el recinto no alcanzará a estar listo en sus mejoras, por lo que se determinó la modificación.

En un comunicado, el ente rector del fútbol continental resolvió trasladar el gran partido a la capital de Paraguay, coordinándose con el gobierno y la federación local.

La noticia se dio a conocer una semana antes de que comiencen las llaves de cuartos de final, donde Universidad de Chile, único representante nacional, se medirá a Alianza Lima.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Sudamericana?

De acuerdo a la propia Conmebol, la fecha de la final de la Copa Sudamericana no se modificó y el duelo se jugará el sábado 22 de noviembre en Asunción.

Adicionalmente, la entidad sostuvo que Santa Cruz de la Sierra podría ser sede de la definición del torneo el 2027.