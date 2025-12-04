Sorteo Mundial 2026: Quién transmite EN VIVO el esperado evento y a qué hora comienza - Chilevisión

El sorteo del Mundial 2026 ya está en cuenta regresiva. Estados Unidos será la sede del evento en el que se definirán los partidos de la fase de grupos.

En total, se conformarán 12 grupos de cuatro equipos que incluyen a 6 sudamericanos, número que puede incrementar en caso de que Bolivia supere el repechaje.

El renovado formato genera gran expectativa, teniendo en que serán más encuentros en el certamen que se juega justamente en el país norteamericano, México y Canadá.

¿Quién transmite el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completa cobertura.

Adicionalmente, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV emitirán en vivo esta importante instancia online y gratis.

¿Cuándo y a qué hora comienza el sorteo del Mundial 2026?

El evento comenzará a las 14:00 horas de Chile de este viernes 5 de diciembre, realizándose en el Kennedy Center de Washington D.C.

Los músicos que se estarán en el escenario serán Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, mientras que Kevin Hart, Danny Ramirez y Heidi Klum harán de presentadores.