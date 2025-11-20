 Confirmado: Este será el rival de Bolivia en el repechaje al Mundial 2026 - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Confirmado: Este será el rival de Bolivia en el repechaje al Mundial 2026

La Verde conoció a su oponente en busca de la clasificación a la cita planetaria. El caso de ganar, el conjunto altiplánico enfrentará a Irak en la "final".

Jueves 20 de noviembre de 2025 | 09:45

Este jueves se realizó el esperado sorteo del repechaje al Mundial 2026, donde se confirmó el rival de Bolivia en busca del boleto a la cita planetaria.

La Verde se enfrentará a Surinam, selección que viene de quedar segunda en su grupo en la Concacaf y que luchará por una histórica clasificación.

En caso de ganar, el conjunto altiplánico chocará contra Irak, quienes accedieron directamente a la "final" al tener mejor ubicación en el ranking FIFA.

Por el otro lado del cuadro, República Democrática del Congo espera por el ganador del cruce entre Nueva Caledonia y Jaimaica.

¿Cuándo jugará Bolivia ante Surinam el repechaje al Mundial?

El partido de Bolivia ante Surinam se disputará la semana del 23 de marzo en un día y horario por definir.

El escenario será México, país que recibirá todos los cotejos del repechaje al Mundial 2026.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Más que una final: El inédito registro que podría lograr Jorge Sampaoli en la Copa Sudamericana

Partidos de alto impacto: Así quedaron los cruces del repechaje europeo al Mundial 2026

“Te queremos”: El particular apoyo que recibió Marcelo Bielsa en medio de lluvia de insultos

Con un regreso y un “europeo”: Las sorpresivas selecciones de Concacaf que clasificaron al Mundial 2026
Publicidad
Publicidad