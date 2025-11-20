Confirmado: Este será el rival de Bolivia en el repechaje al Mundial 2026 - Chilevisión

Este jueves se realizó el esperado sorteo del repechaje al Mundial 2026, donde se confirmó el rival de Bolivia en busca del boleto a la cita planetaria.

La Verde se enfrentará a Surinam, selección que viene de quedar segunda en su grupo en la Concacaf y que luchará por una histórica clasificación.

En caso de ganar, el conjunto altiplánico chocará contra Irak, quienes accedieron directamente a la "final" al tener mejor ubicación en el ranking FIFA.

Por el otro lado del cuadro, República Democrática del Congo espera por el ganador del cruce entre Nueva Caledonia y Jaimaica.

¿Cuándo jugará Bolivia ante Surinam el repechaje al Mundial?

El partido de Bolivia ante Surinam se disputará la semana del 23 de marzo en un día y horario por definir.

El escenario será México, país que recibirá todos los cotejos del repechaje al Mundial 2026.