Tras molestarse por rumores: El emotivo recuerdo de Ruben Neves por cumpleaños de Diogo Jota - Chilevisión

Un emotivo video publicó Ruben Neves en el cumpleaños de Diogo Jota, futbolista fallecidó que este 4 de diciembre celebraría sus 29 años.

El actual jugador del Al Hilal de Arabia Saudita es uno de los amigos más cercanos al delantero del Liverpool, quien falleció junto a su hermano el pasado 3 de julio tras una fatal accidente automovilístico.

El deceso se produjo mientras el volante disputaba el Mundial de Clubes, situación que provocó un emotivo homenaje en el que no ocultó sus lágrimas.

Ruben Neves publica especial video con Diogo Jota

En una historia de Instagram, Neves subió un inédito registro en el que celebra la obtención de la Nations League con Portugal.

Ambos aparecen abrazándose por varios segundos, donde aparecen más jugadores de la selección lusa que venció a España en la final un mes antes del terrible suceso.

El video fue acompañado con la canción " In The Stars" de Benson Boone, el cual se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Con esto, el mediocampista vuelve adejar en claro su cercanía con Jota y su familia, donde hace un tiempo expresó su molestia por la divulgación de una foto en la que se insinuaba un romance con la viuda, Rute Cardoso.

El futbolista manifestó su descontento y aseguró: "La elección de esta foto es tan infeliz como la persona que la eligió y la que la publicó"

Mira el video acá