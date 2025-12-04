Messi sorprende y anticipa las chances de Argentina de volver a ganar el Mundial: “Vamos a pelear” - Chilevisión

Lionel Messi ya palpita lo que será el Mundial 2026, cita planetaria a la que llegará con 39 años y que seguramente será la última de su brillante carrera.

En la previa al sorteo en el que se conocerán sus rivales en la fase de grupos, La Pulga se refirió a las chances que tiene La Albiceleste de conseguir el cuarto título de su historia.

En entrevista con ESPN, al rosarino le consultaron directamente sobre si se puede repetir lo de Qatar 2022, afirmando que "es un grupo que lo va a volver a intentar, que va a dejar todo y que vamos a pelear. Después, por pequeños detalles puedes quedar afuera".

"Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar y te puede dejar afuera. Puede pegar en el palo y salir, pega en el palo y entra. O pierdes por un penal, que en las últimas tuvimos la suerte (de ganar)", agregó.

Messi aborda la complejidad de ganar un Mundial

El delantero del Inter Miami destacó que fueron "muy superiores" en los cruces frente Países Bajos y Francia en el anterior torneo.

"Terminamos yendo a los penales y después tuvimos a la bestia del Dibu (Emiliano Martínez), que nos hizo ganar. Pero puede ser que lleguemos a los penales y no ganar. Es muy difícil conseguir un Mundial", añadió.

Messi afirmó que "hay selecciones muy buenas, como España, Francia, Inglaterra, Brasil, Alemania, selecciones que quieren ser campeones".

Sobre su presencia en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, aterrizó algunas expectativas y comentó: "Ojalá pueda estar, me encantaría estar. De última estaré viéndolo en vivo, pero va a ser especial".