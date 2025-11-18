 Futbolista de la U se disculpó por subir voto con apoyo a Messi: Afirmó que no era su papeleta - Chilevisión
Futbolista de la U se disculpó por subir voto con apoyo a Messi: Afirmó que no era su papeleta

Camila Pavez aclaró la imagen compartida en las recientes Elecciones 2025, donde compartió una imagen de apoyo al astro argentino.

Martes 18 de noviembre de 2025 | 12:23

Camila Pavez, futbolista de Universidad de Chile, pidió disculpas por subir una historia a su Instagram de un voto presuntamente marcado en las recientes Elecciones 2025.

La jugadora posteó el pasado domingo una foto de la papeleta presidencia que tenía una X gigante, donde presuntamente se rechazaba a todos los candidatos.

A eso se sumaba un apoyo a Lionel Messi, imagen que rápidamente se viralizó entre los usuarios.

Camila Pavez pide disculpas por foto de voto

A raíz del ruido que generó la situación, Pavez pidió disculpas por lo ocurrido y aclaró que "la imagen que compartí a través de mi cuenta no corresponde a mi voto".

"Es una foto que vi en una página de Instagram y la compartí, al parecerme graciosa por su contenido. Fue solo eso", agregó en un mensaje en Instagram.

La mediocampista aseguró que cumplió con su deber cívico "de manera responsable y como corresponde. Sé que el voto es secreto y no se debe publicar. Pido disculpas por el error y el malentendido generado".

"Mi intención nunca fue faltarle el respeto al importante proceso electoral que vivimos este domingo", añadió.

