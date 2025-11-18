Futbolista de la U se disculpó por subir voto con apoyo a Messi: Afirmó que no era su papeleta - Chilevisión

Camila Pavez, futbolista de Universidad de Chile, pidió disculpas por subir una historia a su Instagram de un voto presuntamente marcado en las recientes Elecciones 2025.

La jugadora posteó el pasado domingo una foto de la papeleta presidencia que tenía una X gigante, donde presuntamente se rechazaba a todos los candidatos.

A eso se sumaba un apoyo a Lionel Messi, imagen que rápidamente se viralizó entre los usuarios.

Camila Pavez pide disculpas por foto de voto

A raíz del ruido que generó la situación, Pavez pidió disculpas por lo ocurrido y aclaró que "la imagen que compartí a través de mi cuenta no corresponde a mi voto".

"Es una foto que vi en una página de Instagram y la compartí, al parecerme graciosa por su contenido. Fue solo eso", agregó en un mensaje en Instagram.

La mediocampista aseguró que cumplió con su deber cívico "de manera responsable y como corresponde. Sé que el voto es secreto y no se debe publicar. Pido disculpas por el error y el malentendido generado".

"Mi intención nunca fue faltarle el respeto al importante proceso electoral que vivimos este domingo", añadió.