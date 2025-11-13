Matías Dituro revoluciona todo con foto junto a Messi: La reacción de hinchas y la insólita comparación - Chilevisión

Matías Dituro aprovechó al máximo el entrenamiento que tuvo la Selección Argentina este jueves en Elche, aprovechando de sacarse una foto con Lionel Messi.

La Albiceleste practicó en territorio hispano en la previa de su amistoso contra Angola, instancia en la que el ex arquero de Universidad Católica le pidió a La Pulga un recuerdo a ser uno de los "locales".

El capitán trasandino accedió gentilmente, además de posar junto a sus hijos en un momento que nunca olvidará. "Con el mejor del mundo. Gracias Leo", escribió el meta en Instagram.

La curiosa comparación de hinchas con Matías Dituro

El posteo del argentino-chileno no tardó en repletarse de comentarios, donde los hinchas valoraron el gesto del delantero del Inter Miami.

Uno de los puntos más llamativa fue la comparación de algunos fanáticos, quienes aseguraron que Dituro llegó en su momento a tener mejor rendimiento que el Dibu Martínez, de brutal aparición a mediados del 2021.

El ex portero de la UC tuvo un destacado paso por el Celta de Vigo en la temporada 2021-2022, lo que le valió regresar a España y ser fichado por el Elche hace algunos años.

"El mejor arquero y al lado un tal Messi", "Para Los Cruzados" o "Solamente uno fue campeón en Chile", fueron las respuestas de los fanáticos.

Mira los comentarios acá