Nuevos dardos de Nicolás Castillo a la UC: Apuntó a falta de “reconocimiento” a jugadores Sub 17 - Chilevisión

Una nueva crítica lanzó Nicolás Castillo a Universidad Católica, esta vez apuntando a la falta de "reconocimiento" por parte del club a los jugadores que estuvieron con Chile en el Mundial Sub 17.

Tras la eliminación de La Roja de la cita planetaria este miércoles por diferencia de goles, el delantero destacó a los cuatro integrantes del plantel: Cristóbal del Río, Francisco Daza, Joaquín Meneses y Amaro Pérez.

En una historia de Instagram, el ariete señaló que no hubo "ni una publicación, ni un reconocimiento, ni un solo partido a destacar por parte de Cruzados".

"Estos chicos hicieron un enorme sacrificio por vestir la camiseta de su país, llevando el nombre de Católica con orgullo y compromiso. Ojalá que cuando vuelvan a Chile la prioridad sea clara: Verlos entrenando y compitiendo con el plantel profesional", agregó.

Además, el oriundo de Renca pidió que "se terminen los 'procesos' de verlos pasar división por división. Cuando un chico destaca, hay que probarlo en el plantel. Si no, ¿Cuándo van a estar preparados?".

"Los de casa siempre son los más importantes. Y a ustedes, muchachos, levanten la cabeza, este sueño recién está comenzando", sentenció.

La UC destaca a sus jugadores que estuvieron en Mundial Sub 17

Minutos después de la historia subida por Castillo, la UC destacó en sus redes sociales a los jóvenes que participaron en el torneo.

"Aplausos para nuestros cruzados de selección (...) Gracias por defender la camiseta de La Roja", señalaron junto a una foto, desatando una ola de comentarios de los hinchas.