El desconsuelo de Sebastián Miranda tras eliminación de Chile del Mundial Sub 17: “Me duele el alma” - Chilevisión

Conmocionado se mostró el entrenador de la Selección Chilena Sub 17, Sebastián Miranda, tras la eliminación del Mundial de la categoría.

Pese a la victoria 2-1 contra Canadá este martes, La Roja quedó cuarta en su grupo por diferencia de goles en un hecho que generó desconsuelo en el adiestrador nacional.

Luego del encuentro, el estratega comentó: "Les pido un millón de disculpas. Saben que siempre he querido hablar y sé el viaje que han hecho. En estos momentos no tengo palabras, estoy con una pena y tristeza tremenda. Me cuesta hacer un análisis".

Sebastián Miranda pide se mostró "orgulloso de estos jugadores"

El DT no se quedó y continuó: "Creo que es primera vez que pasa que el grupo quede todo igualado con 4 puntos y por diferencia de goles quedarnos fuera".

"Es tremendo, me duele el alma. Estoy muy orgulloso de estos jugadores y les pido que crean en esta generación. Vamos a seguir trabajando para seguir proyectando jugadores", agregó.

Miranda recalcó que "no es la desilusión, es la tristeza. Fuimos capaces de competir de igual a igual ante todos los equipos. Cometimos ciertas desconcentraciones que nos terminaron costando los goles en otros partidos".

"Los jugadores claramente están mal. Son chicos de 17 años que tenían una tremenda ilusión por como entrenan y el hambre que tienen de sacar adelante este Mundial arriba", añadió.

Por último, el entrenador de Chile Sub 17 sentenció: "Fuimos competitivos, pero no nos alcanzó. Llamémoslo detalles, mala suerte o como ustedes quieran. Es una tristeza".