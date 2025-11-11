¡De puntete! Matías Orellana se lució con el segundo tanto de Chile ante Canadá en el Mundial Sub 17 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
Emitido el 11/11/2025
El joven de Colo Colo batió al arquero norteamericano con un sutil derechazo, aprovechando una rápida recuperació en terreno rival.
El delantero nacional conectó con lo justo un centro y le permitió a La Roja llegar a la paridad contra los norteamericanos en el partido clave por el Grupo K.
El delantero batió a Vicente Villegas con un tiro colocado, desatando la locura de los norteamericanos en el trascendental duelo por la cita planetaria de Qatar.
Rodolfo López, nacido en Chile y padre de Leonardo López, DT de Caledonia Sub 17, conversó con CHV Deportes y contó parte de su historia, la que tuvo a su hijo jugando en el Bordeaux de Francia.
Derick Ssozi empujó con lo justo la pelota tras un tiro de esquina e impidió el triunfo de La Roja. El tanto de los africanos llegó a los 92 minutos.
En la última jugada del primer tiempo, el defensor nacional metió un certero cabezazo y anotó el primer tanto de La Roja en la cita planetaria de Qatar.
A pesar de la derrota, el entrenador valoró el rendimiento mostrado por los jugadores en la primera parte del encuentro. Ahora, el equipo nacional se enfocará en el partido contra Uganda.
Christ Batola anotó el primer tanto del partido con un gran remate, el que no pudo ser alcanzo por el arquero nacional Vicente Villegas.
El delantero de Colo Colo casi se luce en el debut por el Mundial Sub 17 con un remate desde más de 40 metros, el que fue contenido con lo justo por el arquero Ilan Jourdren