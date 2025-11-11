 Hasta con ceacheí: Padre de DT de Nueva Caledonia llegó a alentar a Chile en el Mundial Sub 17 - Chilevisión
Hasta con ceacheí: Padre de DT de Nueva Caledonia llegó a alentar a Chile en el Mundial Sub 17

Rodolfo López, nacido en Chile y padre de Leonardo López, DT de Caledonia Sub 17, conversó con CHV Deportes y contó parte de su historia, la que tuvo a su hijo jugando en el Bordeaux de Francia.

Emitido el 11/11/2025

