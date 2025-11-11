 Tabla de posiciones Mundial Sub 17: La Roja terminó cuarta en inédito desenlace del grupo - Chilevisión
Tabla de posiciones Mundial Sub 17: La Roja terminó cuarta en inédito desenlace del grupo

La gran victoria ante Canadá no le alcanzó a La Roja, culminando su participación en el Mundial Sub 17 con una victoria, un empate y una derrota.

Martes 11 de noviembre de 2025 | 11:53

Un inédito desenlace tuvo el Grupo K del Mundial Sub 17, con la Selección Chilena quedando eliminada a pesar de vencer 2-1 a Canadá.

La Roja se impuso a los norteamericanos con los goles de Zidane Yáñez y Matías Orellana, pero dijo adiós al torneo por diferencia de goles.

Lamentablemente, la victoria de Uganda ante Francia alteró toda la zona y provocó un insólito cuádruple empate en la tabla de posiciones.

Así quedó Chile en su grupo del Mundial Sub 17

Finalizada la primera ronda, el combinado nacional llegó a las cuatro unidades al igual que el resto de los equipos.

Sin embargo, el tener -1 en el total de goles convertidad y recibidos dejó a los pupilos de Sebastián Miranda en el último puesto del Grupo K.

Con esto, Francia y Canadá accedieron a la siguiente fase como primero y segundo respectivamente, mientras que Uganda le arrebató el tercer lugar a Chile.

Tabla de posiciones de los grupos del Mundial Sub 17

