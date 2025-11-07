Va por otro galardón: Christiane Endler fue nuevamente nominada a los premios The Best - Chilevisión

Christiane Endler no para de hacer historia. La arquera que regresó a la Selección Chilena otra vez fue nominada a los tradicionales premios The Best.

La nacional compite en la categoría de mejor guardameta de la temporada en los tradicionales galardones que entrega la FIFA, ratificando que está en la élite del fútbol.

Los argumentos de la meta del Olympique de Lyon no son pocos: Fue elegida la mejor en su puesto en la última liga francesa y forma parte del equipo ideal.

En su descripción, el sitio oficial del organismo destacó que la ex Colo Colo "tuvo una actuación sobresaliente en las victorias del Lyon sobre el Bayern de Múnich, tanto en casa como fuera, que les permitieron alcanzar las semifinales de la Champions League".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Las potentes rivales de Christiane Endler en The Best

La lucha por el trofeo no será fácil para Endler, quien tiene a viejas conocidas en la lista de The Best.

Las que asoman como las más fuertes son Hannah Hampton (Chelsea) y Anna Moorhouse (Orlando Pride), campeonas de la reciente Eurocopa con Inglaterra.

A ellas se suman la alemana Ann-Katrin Berger (Gotham de Estados Unidos), la española Cata Coll (Barcelona), la estadounidense Phallon Tullis-Joyce (Manchester United) y la nigeriana Chiamaka Nnadozie (Brighton de Inglaterra).

Cabe recordar que Tiane ya obtuvo este prestiogoso galardón el 2021, año en que se desempeñaba en el PSG.