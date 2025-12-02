Chile vs Paraguay EN VIVO: Dónde verlo ONLINE y GRATIS partido por Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

La Selección Chilena salta a la cancha nuevamente este martes, enfrentando a Paraguay en un partido crucial por la Liga de Naciones Femenina.

Tras la dolorosa derrota contra Perú la semana pasada, La Roja necesita volver a los triunfos para no perder terreno en la lucha por clasificar al Mundial 2027.

El rival en esta ocasión es el complejo cuadro guaraní, quienes derrotaron al cuadro nacional en la reciente Copa América en un duelo bastante parejo.

Chile vs Paraguay por Liga de Naciones Femenina: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante Paraguay será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará todos los detalles de este tremendo cotejo.

Además de la TV abierta, el choque por la fecha 4° de la Liga de Naciones Femenina lo podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Paraguay GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el esperado encuentro, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Chile vs Paraguay?

El compromiso de las dirigidas por Luis Mena y La Albirroja inicia a las 20:00 horas de Chile de este martes 2 de diciembre, disputándose en el Estadio El Teniente de Rancagua.