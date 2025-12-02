 Chile vs Paraguay EN VIVO: Dónde verlo ONLINE y GRATIS partido por Liga de Naciones Femenina - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Chile vs Paraguay EN VIVO: Dónde verlo ONLINE y GRATIS partido por Liga de Naciones Femenina

La Roja recibe a Paraguay con la obligación de ganar para seguir soñando con el Mundial 2027, partido que se juega en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Martes 2 de diciembre de 2025 | 14:52

La Selección Chilena salta a la cancha nuevamente este martes, enfrentando a Paraguay en un partido crucial por la Liga de Naciones Femenina.

Tras la dolorosa derrota contra Perú la semana pasada, La Roja necesita volver a los triunfos para no perder terreno en la lucha por clasificar al Mundial 2027.

El rival en esta ocasión es el complejo cuadro guaraní, quienes derrotaron al cuadro nacional en la reciente Copa América en un duelo bastante parejo.

Chile vs Paraguay por Liga de Naciones Femenina: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante Paraguay será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará todos los detalles de este tremendo cotejo.

Además de la TV abierta, el choque por la fecha 4° de la Liga de Naciones Femenina lo podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Paraguay GRATIS 

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el esperado encuentro, debes realizar el siguiente proceso:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
  • Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Chile vs Paraguay?

El compromiso de las dirigidas por Luis Mena y La Albirroja inicia a las 20:00 horas de Chile de este martes 2 de diciembre, disputándose en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Chile vs Paraguay | Goles, resumen y compacto del partido

Chile se recompone en la Liga de Naciones Femenina y consigue un triunfo de oro ante Paraguay

Con novedades: Chile confirmó formación para el partido ante Paraguay por Liga de Naciones Femenina

Chile vs Paraguay: Quién transmite EN VIVO partido de La Roja por Liga de Naciones Femenina
Publicidad
Publicidad