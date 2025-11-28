Se queda hasta el 2027: Revelan el sueldo que habría acordado Manuel Pellegrini con el Betis - Chilevisión

La teleserie llegó a su fin. El Real Betis anunció este viernes la renovación del contrato de Manuel Pellegrini, quien se quedará por una temporada más en Europa.

En medio de rumores que lo vinculaban a la Selección Chilena, el cuadro de Andalucía informó que el Ingeniero firmó un nuevo vínculo hasta el 2027.

Antes del anuncio, la prensa española dio detalles del aspecto económico del nuevo acuerdo, el que tendría importantes cambios.

Este sería el supuesto nuevo salario de Manuel Pellegrini

Según consignó El Partidazo de COPE, el nuevo salario del DT nacional sería "ligeramente inferior" al que tenía en su anterior contrato.

En concreto, Pellegrini cobraría poco menos de los 6 millones de euros que es su actual remuneración, es decir, cerca de 6.400 millones de pesos.

En el citado medio afirmaron el vínculo contemplaría bonos por diferentes logros, entre los que están avanzar de ronda en torneos internacionales o ganar algún título.

La dirigencia estipuló esto debido al alto gasto que tiene en la actual plantilla, aunque apostó por mantener en la banca al Ingeniero.