Chile vs Argentina: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa UC Sub 17 - Chilevisión

La Selección Chilena enfrentará este sábado a la selección Argentina en la final de la Copa UC Sub 17.

La Roja llega a esta instancia tras vencer a Colombia por 3-1 con anotaciones de Joaquín Muñoz, Diego Avendaño y Bayron Barrera.

Argentina en tanto llega a la final tras superar en penales a Perú luego de igualar por la cuenta mínima, en un partido que tuvo al arquero albiceleste,Thiago Parga, como uno de los protagonistas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de La Roja vs Argentina por la Copa UC Sub 17?

El partido de Chile ante Argentina, válido por la final de la Copa UC Sub 17, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports.

Además, el esperado duelo será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX. Para eso, tienes que ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Chile y Argentina por la Copa UC Sub 17

El compromiso del combinado nacional ante la albiceleste inicia a las 19:50 horas de Chile de este sábado 20 de diciembre.

El estadio para este crucial cotejo es el Claro Arena, sede de todo el certamen internacional.