Con Nicolás Córdova como DT: La Roja prepara dos amistosos contra selecciones mundialistas - Chilevisión

Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, anticipó que Chile disputará dos importantes partidos en la antesala del Mundial 2026.

El directivo adelantó que La Roja enfrentará a dos selecciones que estarán en la cita planetaria, señalando que se jugarán en una de las sedes de la cita planetaria.

"Estamos cerrando dos amistosos para junio, previo al Mundial. Serán en Estados Unidos probablemente ya que vamos a enfrentar a equipos que competirán en el Mundial", sostuvo.

De todas formas, el dirigente remarcó que "aún no puedo decir quiénes serán los rivales, pero son muy buenos desde lo competitivo".

Estos duelos se sumarán a la FIFA Series 2026, donde el equipo chocará contra Cabo Verde y Nueva Zelanda a fines de marzo.

Nicolás Córdova seguirá al mando de La Roja

Correa aprovechó de ratificar a Nicolás Córdova al mando de La Roja, continuando el trabajo que está realizando luego de la salida de Ricardo Gareca.

"Tomamos la decisión de que Nicolás sea el técnico de la selección adulta en este periodo. Sebastián Miranda va a dirigir la selección Sub 20, Ariel Leporati tomará a la Sub 17 y para la Sub 15 está por definirse", señaló.