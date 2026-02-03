Revés para Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: Hinchas del Sevilla encaran al plantel tras nueva derrota - Chilevisión

Aficionados increparon a los jugadores luego de la derrota contra el Mallorca, la que complica seriamente al club con el descenso.
Martes 3 de febrero de 2026 | 08:48
Tensión máxima es la que se vive en el Sevilla, cuadro que este lunes sufrió una humillante derrota 4-1 ante el Mallorca por la fecha 22° de LaLiga.
Con Gabriel Suazo y Alexis Sánchez en cancha, en Nervionense perdió un partido clave y entró en crisis al quedar solamente dos puntos arriba del descenso.
A raíz de esto, los hinchas perdieron toda la paciencia e increparon al plantel en su regreso a Andalucía.
En imágenes captadas por El Chiringuito, un aficionado le gritó a los jugadores: "Corran, que nos van a mandar a segunda".
"Están jugando con 136 años de historia. Nosotros nos partimos la cara y ustedes arrastran la camiseta", mientras que otro sujeto los trató de "mercenarios".
Pese a su evidente molestia con el momento del club, Sánchez y Suazo no reaccionaron y caminaron hacia el bus que trasladaba a la delegación.
Los próximos dos encuentros del Sevilla serán absolutamete claves debido a que chocarán contra el Girona y el Alavés, elencos que se ubican solamente un par unidades por encima en el torneo local.
😡 "NOS VAIS A MANDAR A SEGUNDA".
‼️ Aficionados del Sevilla reciben en el aeropuerto al equipo tras caer ante el Mallorca.
