Revés para Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: Hinchas del Sevilla encaran al plantel tras nueva derrota - Chilevisión

Tensión máxima es la que se vive en el Sevilla, cuadro que este lunes sufrió una humillante derrota 4-1 ante el Mallorca por la fecha 22° de LaLiga.

Con Gabriel Suazo y Alexis Sánchez en cancha, en Nervionense perdió un partido clave y entró en crisis al quedar solamente dos puntos arriba del descenso.

A raíz de esto, los hinchas perdieron toda la paciencia e increparon al plantel en su regreso a Andalucía.

Los gritos al plantel del Sevilla tras nueva derrota

En imágenes captadas por El Chiringuito, un aficionado le gritó a los jugadores: "Corran, que nos van a mandar a segunda".

"Están jugando con 136 años de historia. Nosotros nos partimos la cara y ustedes arrastran la camiseta", mientras que otro sujeto los trató de "mercenarios".

Pese a su evidente molestia con el momento del club, Sánchez y Suazo no reaccionaron y caminaron hacia el bus que trasladaba a la delegación.

Los próximos dos encuentros del Sevilla serán absolutamete claves debido a que chocarán contra el Girona y el Alavés, elencos que se ubican solamente un par unidades por encima en el torneo local.

