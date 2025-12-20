Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no pudo con el Real Madrid y sufre derrota en el Bernabéu - Chilevisión

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no pudo con el Real Madrid y cayó por 2-0 ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu en un partido válido por la Fecha 17.

Un triunfo importante para los blancos, que con esta victoria se acercan al Barcelona en la parte alta de la tabla de posiciones de La Liga.

Pese a la derrota, los chilenos que fueron desde el arranque demostraron un buen nivel dentro de la cancha, siendo partícipes en la elaboración de jugadas y ocasiones claras de gol que no se pudieron concretar.

Por su parte, Gabriel Suazo volvió a sumar minutos tras superar una lesión.

Cuando el partido apenas comenzaba, el Niño Maravilla generó la ilusión de los andaluces con una asistencia a Isaac Romero, que intentó definir con un Courtois que poco podía hacer, pero el balón se fue desviado.

La apertura de la cuenta llegó al minuto 37, luego de que Rodrygo utilizara una pelota parada para enviar un centro preciso para que Jude Bellingham conectara de cabeza y marcara el 1-0 para el Real Madrid.

Poco antes de irse al descanso, Alexis Sánchez estuvo cerca del empate tras elaborar una chilena que se fue por encima del travesaño.

Ya en la segunda mitad, el partido se mantuvo sin mayor protagonismo hasta que al minuto 86, Kylian Mbappé marcó el 2-0 definitivo desde los 12 pasos penal.

Con este gol, el francés igualó el récord goleador de Cristiano Ronaldo en un año.