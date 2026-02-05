Lo buscan por fraude: El impensado vuelco en caso de árbitro que pidió matrimonio en Alemania - Chilevisión

Revuelo causó en Alemania el caso de Pascal Kaiser, árbitro que sorprendió a su pareja al pedirle matrimonio en pleno partido de la Bundesliga

A días del viralizado momento, la emoción se transformó en incertidumbre debido a que el juez está siendo buscado por las autoridades debido a un supuesto fraude.

El colegiado está siendo investigado luego de una denuncia realizada hace algunos años por el dueño de un bar, lugar en el que el profesional se desempeñaba como gerente.

Árbitro que pidió matrimonio es investigado por presunto fraude

Según consignó el diario Bild, la Fiscalía de Colonia intenta localizar a Kaiser para que aclare un supuesto robo del local denominado Beerpongbar Koln a mediados del 2024.

El propietario del establecimiento denunció que el árbitro sacó la recaudación de una jornada, malversando fondos durante una privada de la empresa.

De acuerdo al empresario, los montos ascenderían a los 6.000 euros, equivalentes a poco más de 6 millones de pesos chilenos.

El fiscal jefe de Colonia, Ulrich Bremer, ratificó que se presentaron acciones legales en contra del juez, aunque recalcó que hasta el momento no existe una orden de arresto.

Por su parte, el abogado del colegiado desestimó las acusaciones y las trató de "infundadas", criticando en el mismo medio a las autoridades debido a que nunca los contactaron por este tema.