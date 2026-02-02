Paulo Díaz rompió el silencio tras volver a jugar en River: Reconoció que le pidieron irse del club - Chilevisión

Paulo Díaz alzó la voz tras volver a sumar minutos con River Plate, viendo acción en el empate 0-0 de este domingo ante Rosario Central por la fecha 3° del Torneo Apertura.

El chileno reapareció tras casi tres meses de ausencia, jugando como central por izquierda ante la ausencia del uruguayo Matías Viña.

Tras el cotejo, el nacional rompió el silencio y reconoció que estaba "ansioso por volver a jugar", abordando los rumores de su salida del Millonario.

¿Qué dijo Paulo Díaz tras volver a jugar en River?

En diálogo con TNT Sports Argentina, el formado en Palestino señaló: "Se habló mucho de mi salida, pero estamos acá. Me siento muy contento en River, me siento bien físicamente. El partido de hoy fue difícil y creo que lo afronté de la mejor manera".

Díaz confesó que en el cierre del 2025 "me dijeron que tenía que salir, y en el tránsito de la salida me dije a mí mismo que tenía que trabajar bien a donde sea que vaya o para quedarme en River".

"Creo que lo hice de la mejor manera, le di vuelta la mano al técnico (Marcelo Gallardo) y hoy estoy acá, contento", agregó.

En ese escenario, el zaguero de 31 años recalcó que se queda en River al menos en este mercado. "Después se pueden dar otras cosas, pero hoy estoy enfocado acá. El técnico se me acercó a hablar y le dije que tenía las ganas de seguir", sentenció.