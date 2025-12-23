Ex jugador de la U revela inédita confesión por semifinal con River en 1996: “Fue un robo” - Chilevisión

Cristian Traverso, ex jugador de Universidad de Chile, rememoró la polémica semifinal de la Copa Libertadores entre Los Azules y River Plate en 1996.

En entrevista con TyC Sports, el ex defensor del cuadro laico acusó que la clasificación del Millonario "fue un robo total", señalando que un jugador de los trasandinos le confirmó que el cruce estaba supuestamente sentenciado.

Tras empatar 2-2 en la ida, el Romántico Viajero se vio perjudicado por el árbitro Alfredo Rodas al no cobrar un claro penal del arquero Germán "Mono" Burgos sobre Esteban Valencia.

Cristian Traverso insiste en "robo" de River a la U en 1996

El otrora zaguero afirmó que aquel duelo fue "un robo total, pero mal, descarado. Después un compañero me confirmó que había sido un robo total. Ese compañero lo tuve en Boca y él había jugado para River (en esa llave)".

Sobre el desempeño del juez Rodas, Traverso lo liquidó con una contundente frase: "Es un flor de hijo de...".

El actual comentarista de televisión valoró el desempeño de la U en instancia, remarcando que "hizo historia ese equipo. No llegamos a campeonar, pero lo tuvimos en jaque a River".

Además, destacó la labor que tuvo Miguel Ángel Russo, entrenador del club nacional en esa época y fallecido el pasado 8 de octubre producto de problemas de salud.

"Cada tanto le mandaba un mensaje y él me respondía", señaló.